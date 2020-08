Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 07.00 Uhr in einen Supermarkt in Sindelfingen in der Straße "Am Hirnach" eingebrochen. Im Supermarkt öffnete er im Kassenbereich mit einem Werkzeug gewaltsam die Geldfächer der drei Kassen. Hieraus entwendete er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

