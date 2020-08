Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeiposten Bönnigheim zieht nach Kirchheim am Neckar um

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg setzt am Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. August) die bereits angekündigte Zusammenführung der Polizeiposten Bönnigheim und Kirchheim am Neckar am Standort Kirchheim um. Die für den zusammengeführten Polizeiposten mit nunmehr sechs Haushaltsstellen vorgesehenen neuen Räume werden voraussichtlich 2022 fertiggestellt. In der Zwischenzeit werden die Bönnigheimer Beamten beim bisherigen Polizeiposten Kirchheim am Neckar untergebracht, der um eine zusätzliche Bürofläche im Obergeschoss des Rathauses erweitert wurde.

Anschrift und Erreichbarkeit der Dienststelle bleiben zunächst unverändert:

Polizeiposten Kirchheim am Neckar Hauptstraße 78 74366 Kirchheim am Neckar

Tel. 07143 891060

