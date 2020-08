Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Vorfahrtsunfall-drei Fahrzeuge abgeschleppt; Markgröningen: Seniorin mit Gewinnversprechen abgezockt; Ludwigsburg: Sozialarbeiterin mit Messer bedroht, PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Vorfahrtsunfall - drei Fahrzeuge abgeschleppt

Am Montag gegen 15.30 Uhr wollte ein 73-Jähriger Mazda-Fahrer die Stuttgarter Straße in Kornwestheim von der Friedrich-Siller-Straße kommend in Richtung Karlstraße überqueren. Hierbei übersah er mutmaßlich die Vorfahrt eines 53-jährigen Ford-Fahrers, welcher auf der Stuttgarter Straße in südlicher Richtung unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge noch auf einen in der Karlstraße verkehrsbedingt wartenden VW geschoben, in welchem eine 44-Jährige saß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Jedoch waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Markgröningen: Seniorin mit Gewinnversprechen abgezockt

Eine Seniorin aus Markgröningen wurde in den zurückliegenden Tagen mehrfach von bislang unbekannten Anruferinnen telefonisch kontaktiert. Ihr wurde ein Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro versprochen. Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Frau dazu veranlasst, einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag als Vorauszahlung auf ein Konto der unbekannten Täter zu überweisen. Anschließend sollte sie nochmals einen höheren vierstelligen Euro-Betrag überweisen, woraufhin sie stutzig wurde und die Polizei informierte. Im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" weist die Polizei auf folgendes hin: Wenn Sie nicht an einer Lotterie oder einem Preisausschreiben teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern.

Ludwigsburg-Hoheneck: Sozialarbeiterin mit Messer bedroht

In einer Flüchtlingsunterkunft in Ludwigsburg-Hoheneck kam es am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr zu einer Nötigung und Bedrohung gegenüber einer Sozialarbeiterin. Eine 22 Jahre alte Bewohnerin der Unterkunft, die sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, stürmte mit einem Küchenmesser bewaffnet in das Büro der Sozialarbeiterin und forderte eine sofortige Reparatur ihrer Zimmertür. Die Bewohnerin verlieh dieser Forderung Nachdruck, indem sie das Messer zunächst gegen sich selbst richtete und anschließend die 30-jährige Sozialarbeiterin bedrohte. Danach verließ sie das Büro, wobei sie drohte, sich selbst verletzen zu wollen. Die daraufhin alarmierte Polizeikräfte konnten die Bewohnerin unverletzt in der Unterkunft antreffen und vorläufig festnehmen. Anschließend wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Ludwigsburg: Pkw beschädigt

Ein 19-Jähriger Mercedes-Fahrer stellte am Montag mehrere Beschädigungen im Bereich der Motorhaube sowie der Fahrertür fest, nachdem er gegen 17.25 Uhr auf der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg im Bereich Obere Kasernenstraße sowie Charlottenstraße Schlaggeräusche an seinem Pkw wahrnahm. Möglicherweise wurde sein Fahrzeug mit Steinen beworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell