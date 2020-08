POL-LB: Magstadt: Enkeltrickbetrug

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Eine ältere Dame aus Magstadt ist am Freitag Enkeltrickbetrügern aufgesessen. Gegen 13:00 Uhr hatte sie den Anruf der angeblichen Freundin ihres Enkels erhalten, die ihr schilderte, einen größeren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zur Schadensregulierung benötigten sie kurzfristig 30.000 Euro. Über so viel Bargeld verfügte die Frau zwar nicht, übergab aber dennoch gegen 14:30 an eine angekündigte Abholerin 8.000 Euro. Bei der Unbekannten handelte es sich um eine 35 bis 40 Jahre alte Frau, ca. 160 cm groß mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Sie trug eine ¾-Hose und silberne oder goldfarbene Slipper. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031 13-00, entgegen.

DiePolizei registriert in den vergangenen Tagen wieder eine Zunahme krimineller Aktivitäten am Telefon. Die Betrüger geben sich als Polizisten, Staatsanwälte oder Rechtsanwälte aus, täuschen als falsce Enkel eine Notlage vor oder versprechen den großen Gewinn gegen Zahlung einer "Gebühr".

So unterschiedlich die Vorgehensweisen der Täter auch sind. In allen Fällen gilt: Leisten Sie keine Zahlungen!

Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Bargeld oder Wertgegenstände in Verwahrung zu geben.

Beim Anruf eines angeblichen Familienangehörigen: Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Sie nicht kennen. Sprechen Sie in jedem Fall mit Familienangehörigen und informieren sie im Verdachtsfall die Polizei.

Beim angeblichen Gewinn: Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben - erst recht nicht, wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Und überlegen Sie auch, ob Sie überhaupt an einem solchen Gewinnspiel teilgenommen haben.

