Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Jugendlicher Radfahrer missachtet Vorfahrt (17.07.2020)

Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN (ots)

Verletzungen am Knie sind das Resultat, als ein 15-jährige Fahrradfahrer am Freitagmorgen, gegen 08.20 Uhr, in der Albert-Ten-Brink-Straße die geltenden Vorfahrtsregeln missachtete und mit dem Audi einer 48-Jährigen zusammenstieß. Der Junge hatte an der Einmündung Hegaustraße/Achweg die "Rechts vor Links- Regel" nicht berücksichtigt, kollidierte infolge dessen mit dem Fahrzeug der vorfahrtberechtigten Frau und kam zu Fall. Aufgrund der Beinverletzung wurde der 15-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der verursachte Gesamtschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell