Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weigheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Giftköder ausgelegt (13.07.2020)

Villingen-Schwenningen, Weigheim (ots)

Ein unbekannter Täter legte am Montag in der Zeit von 00 Uhr bis 12 Uhr in der Mühlhauser Straße in einen Garten mehrere Giftköder (blaue Rattengift-Paste im Speck) aus. Beide Hunde der dort wohnenden Familie hatten mindestens einen Köder gefressen. Die Hündin erbrach den Köder, der zweite Hund musste in tierärztlich behandelt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell