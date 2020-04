Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Weinstraße: Im dem Zeitraum von Freitag den 17.04.2020 bis Montag den 20.04.2020 kam es in der Hindenburgstraße in Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in kollidiert hierbei im Bereich der Fußgängerampel zur Exterstraße mit einem Ampelmast und einem in der Hindenburgstraße abgestellten blauen PKW. Der/die Verursacher/in verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Verkehrsunfallverursacher dürfte nach ersten Ermittlungen einen silbernen Mercedes-Benz E-Klasse geführt haben. Möglicherweise ist der Schaden beim Wenden auf der Fahrbahn entstanden. Zeugen die den PKW oder den/die Fahrer/Fahrerin gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt zu melden.

