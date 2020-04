Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Scheibe an PKW eingeschlagen, um Autoradio zu entwenden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.04.2020, ca. zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter an einem im Burgweg in Neustadt abgestellten VW Polo die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Im Anschluss wurde versucht, das eingebaute Autoradio zu entwenden, was misslang, jedoch zu Zerstörung des Radios führte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt entgegen.

