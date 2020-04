Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.04.2020, zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr parkte ein 60-jähriger Mann mit seiner grauen Audi Limousine auf einem Supermarktparkplatz in der Martin-Luther-Straße. Als er nach dem Einkauf wieder zu seinem Wagen zurückkehrte stellte er zwei frische Lackkratzer auf der Fahrerseite seines Fahrzeugs fest. Zeugen, die Hinweise zum bis dato unbekannten Verursacher geben können werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell