Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Taxi in der Herberichstraße in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 14.01.2020, wurde zwischen 23.30 Uhr und 0.40 Uhr, ein weißer VW-Touran in der Herberichstraße in Koblenz aufgebrochen. Unbekannte Täter warfen mit einem Gullydeckel die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus der Mittelkonsole wurde eine schwarze Ledergeldbörse mit einem höheren dreistelligen Geldbetrag gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

