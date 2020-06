Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - Spendendose aufgebrochen

Reken (ots)

Bargeld hat am Mittwoch ein Dieb in Maria Veen aus einer Spendendose entwendet. Der Täter hatte sich gegen 13.00 Uhr an dem Behälter zu schaffen gemacht, der vor einem Verbrauchermarkt an der Poststraße aufgestellt war. Nach Angaben eines Zeugen war der Unbekannte etwa 35 bis 40 Jahre alt, bekleidet mit einem gelben T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose, weißen Nike-Schuhen, Sonnenbrille und Kappe; er trug einen roten Rucksack bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

