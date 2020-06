Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert unterwegs

Borken (ots)

Alkoholisiert hat am Donnerstag ein Autofahrer seinen Wagen durch Borken gesteuert. Polizeibeamten war der 68-Jährige durch seine Fahrweise aufgefallen: Er hatte es auf der Straße Am Boltenhof mehreren Fußgängern nicht ermöglicht, einen Überweg zu nutzen. Auf dem Butenwall hielten die Beamten den Mann an. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,7 Promille hin. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

