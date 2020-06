Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein abbiegendes Auto hat am Donnerstag in Bocholt einen Pedelecfahrer erfasst. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Geschehen hatte sich gegen 17.10 Uhr abgespielt: Ein 60-jähriger Autofahrer hatte den Vennweg befahren und wollte nach rechts auf die Dingdener Straße abbiegen. Dabei übersah der Bocholter das Pedelec, mit dem der 73-Jährige auf dem Radweg an der Dingdener Straße in Richtung Bocholt unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den Bocholter in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell