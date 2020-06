Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrraddiebstahl am Busbahnhof

Stadtlohn (ots)

Ein Mountainbike der Marke Cube entwendeten Diebe am Mittwoch in Stadtlohn. Den Diebstahl des gegen 10.45 Uhr an einen Fahrradständer des Busbahnhofs angeschlossenen Bikes bemerkte die Geschädigte gegen 18.00 Uhr. Der Wert des grauen Rades wird mit ca. 1.800 Euro angegeben. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

