Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür hält Einbrechern stand

Bocholt (ots)

Gescheitert sind am Mittwoch Einbrecher in Bocholt: Die Täter hatten vergeblich versucht, eine Tür aufzuhebeln und so in die Wohnräume eines Hauses an der Bärendorfstraße einzudringen. Abgespielt hat sich die Tat zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr. Zeugen haben zwei Tatverdächtige beobachtet: Die beiden Männer waren circa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,90 Meter groß, trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

