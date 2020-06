Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Donnerstag in Gronau zugezogen. Der 16-jährige Gronauer war gegen 12.30 Uhr im Kreisverkehr des Gildehauser Damms/Engbringkamp/Schillerstraße unterwegs, als nach seinen Angaben aus der Schillerstraße ein blauer Kombi kam und auf ihn aufgefahren sei. Schließlich sei er über den Lenker auf die Fahrbahn gestürzt. Ohne anzuhalten habe der Fahrer des Kombis seine Fahrt fortgesetzt. Als Besonderheit gab der Gronauer noch an, dass am Heck des flüchtigen Fahrzeugs kein Kennzeichen angebracht gewesen sei. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bitte um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

