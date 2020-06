Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacherin flüchtet

Gronau (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden von circa 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich am Donnerstag eine Autofahrerin in Gronau von der Unfallstelle. Gegen 12.30 Uhr rangierte diese auf dem Grünen Weg und fuhr dabei rückwärts gegen das Auto eines 24-jährigen Ochtrupers. Die Unfallverursacherin war mit einem grünen Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen unterwegs. Die Flüchtige mit südländischen Teint sei circa 55-60 Jahre alt und circa 1,75 cm groß gewesen, gab der Ochtruper an. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bitte um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

