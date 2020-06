Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher wollten in Haus eindringen

Bocholt (ots)

Gescheitert sind am Donnerstag Einbrecher in Bocholt. Die Täter hatten versucht, in ein Wohnhaus am Nelkenweg einzudringen. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, mit Gewalt durch ein Fenster ins Haus einzusteigen. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell