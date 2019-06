Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 18.06.2019, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 500 zwischen Häusern und Schluchsee sehr schwere Verletzungen zugezogen. In Lebensgefahr befindet er sich nicht mehr. Zum Unfall war es gegen 20:10 Uhr gekommen, als der 33 Jahre alte Motorradfahrer als Letzter einer Dreiergruppe Eingangs einer Rechtskurve mit seiner Suzuki zu weit nach links geriet. Er bremste, kam zu Fall und rutschte in die Seite eines entgegenkommenden Skodas. Dabei verletzte er sich schwer. Mit dem Rettungshubschrauber kam er in eine Schweizer Klinik. Der 56 Jahre alte Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Verkehrsmaßnahmen. Das Motorrad wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 3000 Euro.

