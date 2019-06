Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Bad Bellingen: Betrug mit falschem Gewinnversprechen - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufe am Dienstagmittag, 18.06.2019, in Weil am Rhein und Bad Bellingen nimmt die Polizei zum Anlass, um wieder einmal vor unseriösen Gewinnversprechen zu warnen. Dahinter verbergen sich raffinierte Betrüger, die trotz aller Appelle und Tipps der Polizei immer wieder Opfer finden. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen oder kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. In den aktuellen Fällen wurden die Angerufenen dazu aufgefordert, die ausstehende Gebühr in iTunes-Karten zu begleichen. Die Angerufenen erkannten sofort die Betrugsabsicht und verständigten die Polizei. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und bedenken Sie: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

