POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg und der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach Schliengen: Verdacht des räuberischen Diebstahls in einem Wohnhaus

Schliengen: Verdacht des räuberischen Diebstahls in einem Wohnhaus in Schliengen - Haftbefehl wird beantragt

Fahndungsmaßnahmen führten am Dienstag, den 18.06.2019, zur vorläufigen Festnahme von vier Tatverdächtigen, nachdem ein älterer Mann in seinem Haus in Schliengen eine mutmaßliche Diebin überrascht hatte und diese geflohen war. Kurz vor 13:00 Uhr traf ein 84 Jahre alter Mann in seinem Haus auf der Treppe ins Obergeschoss auf eine ihm unbekannte Frau, die einen Geldschein in der Hand hielt. Die Frau versuchte sofort zu flüchten. Als der Hausbesitzer sie festhalten wollte, kam es zu einem Gerangel. Der Mann schrie jedoch nach Hilfe, weshalb Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden. Der Frau gelang es schließlich, zu einem in der Nähe stehenden Pkw zu laufen und in diesem zu flüchten. Die Nachbarn des Geschädigten, die sich das Kfz- Kennzeichen und den Fahrzeugtyp des Fluchtfahrzeugs gemerkt hatten, vermochten der Polizei so entscheidende Hinweise zu geben. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Pkw schließlich in Wollbach festgestellt werden. Im Fahrzeug befanden sich u.a. zwei Männer und zwei Frauen. Die Ermittlungen ergaben bisher, dass die 22-jährige Frau das Haus in Schliengen mutmaßlich durch die zwar geschlossene, aber nicht verschlossene Haustüre betreten hatte und zielgerichtet verschiedene Räume nach Bargeld durchsucht hatte, obwohl der Besitzer im Haus war und musizierte. Die Frau soll hierbei einen dreistelligen Bargeldbetrag aus verschiedenen Behältnissen entwendet haben. Der Hausbesitzer wurde bei dem Gerangel mit der Frau leicht verletzt und musste ambulant ärztlich versorgt werden. Alle Tatverdächtigen sind rumänische Staatsangehörige und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen die 22-jährige wird die Staatsanwaltschaft Lörrach beim Amtsgericht Lörrach den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beantragen. Gegen den 31-jährigen Fahrer des Pkws besteht aktuell in anderer Sache ein Untersuchungshaftbefehl.

Die Kriminalpolizei Lörrach untersucht derzeit auch, ob die vier Beschuldigten als mögliche Täter weiterer, gleichgelagerter Taten in Betracht kommen. Mögliche Geschädigte, die von einer solchen Tat betroffen waren und dies bislang nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

Viele Taten können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden. Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Achten Sie auf Fremde (auch Fahrzeuge) in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110!

- Seien Sie ein aufmerksamer Nachbar und holen Sie ggf. Hilfe!

- Verschließen Sie auch tagsüber Wohnungs-/Haustüren sowie Balkon- /Terrassentüren - damit erschweren Sie potentiellen Dieben den Zugang!

- Bitte bedenken Sie, dass offene oder gekippte Fenster und Türen situationsbedingt von ungebetenen Gästen zum Einsteigen bzw. Betreten und Durchsuchen der Wohnräumlichkeiten genutzt werden!

- Täter agieren auch in Gruppen und gehen arbeitsteilig vor - Vorsicht, bei Tricks und Maschen zum gewollten Ablenken und Irritieren der Opfer!

- Täter suchen in der Regel keine aktive Konfrontation mit den Bewohnern, sondern nach Bargeld und Wertgegenständen!

- Und Vorsicht, wenn Sie Widerstand leisten. Nur bei einer reellen Erfolgsaussicht und nur, wenn Sie sich überlegen fühlen, sollten sie einschreiten. Gerade als älterer Mensch könnten Ihnen bei aktiver Gegenwehr durch massive Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erhebliche Gesundheitsschäden drohen.

- Sind Sie Opfer einer Straftat geworden, informieren Sie umgehend die Polizei!

