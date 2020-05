POL-HG: Pressemeldung nach schwerem Verkehrsunfall, Polizeidirektion Hochtaunus am Sonntag, den 24.05.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gemarkung Oberursel, Landesstraße 3024 "Hochtaunusstraße" Sonntag, 24.05.2020, 11:30 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es auf der Landesstraße 3024, in Höhe des dortigen Parkplatzes "Teufelsquartier" zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 39-jährige Frankfurterin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße in abschüssiger Richtung. Ein 42-jähriger Frankfurter fuhr zeitgleich mit seinem Ford Focus die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Im weiteren Verlauf wollte der 39-Jährige nach links in eine Parkbucht einfahren. Er übersah die herannahende Fahrradfahrerin, welche auch nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. In Folge des Zusammenstoßes und des Sturzes verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Ein Sachverständiger war ebenfalls vor Ort. Die Landstraße war für die Dauer von ca. 2 Stunden vollgesperrt.

