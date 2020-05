PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis von Freitag, den 22.05.2020 bis Sonntag, 24.05.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Diebstahl von Baumaschine

Friedrichsdorf, Petterweiler Holzweg Samstag, 23.05.2020, 01:50 Uhr

(SW) Am frühen Samstagmorgen wurde eine Baumaschine von einer Baustelle entwendet. Zwei Personen befuhren zunächst mit einem blauen Opel Vivaro das Gelände einer Baustelle. Auf der Baustelle luden sie dann eine dort befindliche Baumaschine in das Fahrzeug, obwohl sie von einem Zeugen vor Ort angesprochen wurden. Anschließend flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - männliche Personen - osteuropäisches Erscheinungsbild - kurze Haare - dunkle Bekleidung

Der Wert der Baumaschine steht noch nicht fest. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Fahrradteilen

Bad Homburg, Louisenstraße Donnerstag, 21.05.2020, 17:00 Uhr - Freitag, 22.05.2020, 09:40 Uhr

(SW) Zwischen Donnerstag und Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter Teile eines hochwertigen Fahrrades (Pedelec) aus einer Tiefgarage in der Louisenstraße. Die unbekannte Person montierte den Fahrradsattel, die Griffe und das Display des schwarzen Pedelecs ab. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Falsche Handwerker

Bad Homburg, Buchhölzer Weg Freitag, 22.05.2020, 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr

(SW) Am Freitagnachmittag klingelten zwei männliche Personen bei einem 79-jährigen Bad Homburger und gaben sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand eine Steckdose überprüfen zu müssen, betraten sie das Haus des Bad Homburgers. Nachdem sie sich im Haus umgeschaut hatten, forderten sie eine Bezahlung von dem Geschädigten und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Die Personen, welche sich als Handwerker ausgaben, wurden wie folgt beschrieben: Person 1:

- männlich - ca. 20 bis 25 Jahre alt - schlanke Statur - ca. 1.75 m groß - kurze Haare - kein Bart - südländisches Erscheinungsbild - blaue Jeans - grüne Handschuhe

Person 2:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - kräftige Statur - ca. 1.80 m groß - schwarze Jeans, grünes T-Shirt - kein Bart - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Handschuhe

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfallflucht Sachschaden

Friedrichdorf, Ostpreußenstraße 12 Mittwoch, 20.05.2020, 18:30 Uhr - Freitag, 22.05.2020, 12:00 Uhr

(LQ)Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Ostpreußenstraße geparkter, Silber farbener Kleinwagen der Marke Mazda wurde beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen dessen vorderen, linken Kotflügel und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: ca. 2.000 EUR

Verkehrsunfallflucht Sachschaden

Friedrichdorf, Seulberger Straße Freitag, 22.05.2020, 20:00 Uhr - Samstag, 23.05.2020, 09:00 Uhr

(LQ)Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Seulberger Straße geparkter, schwarzer Porsche SUV wurde beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich bei einem Rangiermanöver gegen dessen Front und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: ca. 1.000EUR

Verkehrsunfall Trunkenheit

Bad Homburg, Schwedenpfad/Paul-Ehrlich-Weg. Samstag, 23.05.2020, 19:24 Uhr

(LQ)Eine 71-jährge Frau aus Bad Homburg, befuhr mit ihrem PKW den Schwedenpfad in Richtung Paul-Ehrlich-Weg. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, streife und beschädigte ein Straßenschild sowie ihren PKW. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Sachschaden: ca. 700 EUR

Polizeistation Oberursel

Es kam zu keinen presserelevanten Sachverhalten oder Verkehrsunfällen.

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Sachbeschädigung an PKW

Kronberg-Oberhöchstadt, Ulmenweg Dienstag, 19.05.2020, 18:00 Uhr - Freitag, 22.05.2020, 16:00 Uhr

Ein unbekannter Täter zerkratzte den hinteren Kotflügel und den Kofferraumdeckel an einem ordnungsgemäß geparkten roten VW. Es entstand Sachschaden. Sachschaden: ca. 2500 Euro Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kronberg, Westerbachcenter Freitag, 22.05.2020, 13:10 Uhr

Ein 88-jähriger PKW-Fahrer beschädigte beim Vorwärtseinparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes. Es entstand Sachschaden.

Sachschaden: ca. 2000 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Glashütten, Zum Talblick Freitag, 22.05.2020, gegen 22:45 Uhr

Eine 18-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Straße Zum Talblick in Glashütten in aufsteigende Richtung.

In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen eine Gartenmauer. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme fiel bei der Fahrerin Alkoholgeruch auf, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 1500 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Königstein, L 3025, zw. B 8 und Feldberg, außerorts Sonntag, 24.05.2020, 00:54 Uhr

Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 3025 von der B 8 in Richtung Feldberg. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand. Sachschaden: ca. 2500 Euro

Polizeistation Usingen:

Straftaten: Es kam zu keinen presserelevanten Sachverhalten.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Wehrheim, Limesstraße Samstag, 16.05.2020, 11:30 Uhr

Der namentlich nicht bekannte Verursacher befuhr mutmaßlich die Limesstraße aus Richtung Köpperner Straße kommend, in Richtung Saalburgsiedlung. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten LKW. Bei dem Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des weißen LKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200EUR.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

