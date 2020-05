PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisster aus Neu-Anspach wieder wohlbehalten zurück gekehrt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 20.05.2020 gegen 19:15 Uhr meldete sich der 36-jährige Michael Thiem bei seiner Ehefrau. Der Neu-Anspacher war seit dem 18.05.2020 vermisst. Er ist wohl auf und konnte von seiner Ehefrau noch am selben Abend in einem angrenzenden Bundesland abgeholt werden.

