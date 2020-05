PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Fitnessstudio, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 18.05.2020, 20.20 Uhr bis 19.05.2020, 09.00 Uhr (pa)In der Bad Homburger Louisenstraße wurde in der Nacht zum Dienstag in ein Sportstudio eingebrochen. Zwischen 20.20 Uhr abends und 09.00 Uhr morgens öffneten die Täter eine Zugangstür gewaltsam, um in die Räumlichkeiten einzudringen. Aus diesen entwendeten sie zwei hochwertige Fitnessgeräte samt Zubehör im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Bei den gestohlenen Geräten handelt es sich um Apparate zur elektrischen Muskelstimulation. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Trickdiebe in Bad Homburg erfolgreich, Bad Homburg, Götzenmühlweg, Dienstag, 19.05.2020, 19:30 Uhr - 19:40 Uhr (däu)Am Dienstagabend erbeuteten zwei Trickdiebe im Götzenmühlweg in Bad Homburg bei einer Seniorin Bargeld in Höhe von über tausend Euro. Die beiden unbekannten Täter klingelten bei ihrem Opfer und gaben sich ihm gegenüber als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus, die ältere Mitmenschen in Corona-Zeiten unterstützen würden. Nachdem die beiden Übeltäter in die Wohnung gelassen wurden, gelang es ihnen, die ältere Dame geschickt abzulenken und die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Als die Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Frau den Diebstahl fest. Beschrieben wurde der erste Täter als korpulent und dunkelhäutig. Bekleidet sei er mit einem hellorangenen Hemd gewesen. Der zweite Täter soll ein blau-schwarzes T-Shirt getragen haben. Beide Männer sollen ca. 40 Jahre alt sein. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Frau stiehlt Bargeld in Apotheke, Bad Homburg, Kirdorf, Kirdorfer Straße, Dienstag, 19.05.2020, 18:15 Uhr (däu)Eine bislang unbekannte Frau stahl am Dienstagabend in einer Apotheke im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eine Mappe mit Bargeld. Nachdem die Unbekannte die Apotheke gegen 18.15 Uhr betreten hatte, lenkte sie zunächst eine dortige Mitarbeiterin im Verkaufsraum ab und rannte dann in die im hinteren Bereich gelegenen Büroräume. Dort traf die Frau auf weitere Mitarbeiter der Apotheke. Nachdem sie von den Apothekerinnen aus dem Geschäft hinausbegleitet worden war, stellten diese das Fehlen einer Geldmappe mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro fest. Beschrieben wurde die Täterin als ca. 30 Jahre alt mit langen schwarzen Haaren. Sie war nach Zeugenaussagen mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer Leggings mit Leopardenmuster bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Frankfurt/Kronberg im Taunus: Drogenhändler festgenommen - 18 kg Heroin sichergestellt (lu) Umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei führten zu Festnahmen von mutmaßlichen Heroindealern am 13.04.2020 und 11.05.2020. Insgesamt konnten ca. 18 kg des Betäubungsmittels sichergestellt werden. Im Zuge von umfangreichen Ermittlungen gegen einen mutmaßlich 34-jährigen Mann aus Frankfurt, dessen Personalien noch zweifelsfrei festgestellt werden müssen, wurden die Beamten der Frankfurter Kriminalpolizei auf einen möglichen Lieferanten im Rhein-Main-Gebiet aufmerksam. Der Verdacht, dass der 46-jährige Mann aus dem Hochtaunuskreis regelmäßig Heroinlieferungen aus dem europäischen Ausland bezog, erhärtete sich nunmehr. Am Ostermontag (13.04.2020) durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei die Wohnung des 46-Jährigen in Kronberg im Taunus. Hier konnten insgesamt etwa 15 kg Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Der 46-jährige mutmaßliche Drogenhändler wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Offenbar unbeeindruckt von der Festnahme, schien der 34-jährige Mann, der nach wie vor im Fokus der Ermittlungen stand, weiterhin seinen Geschäften mit dem Betäubungsmittelhandel nachzugehen. Bei einer Rauschgiftübergabe an einen 29-Jährigen nahm die Polizei beide Personen fest. Die über 50g Heroin, die bei dem Handel verkauft werden sollten, wurden sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 34-Jährigen im Frankfurter Stadtteil Bornheim fanden die Ermittler nochmal insgesamt ca. 3 kg Heroin und stellten dieses sicher. Da sich im Laufe der Ermittlungen auch gegen die 26-jährige Lebensgefährtin des 34-Jährigen der Verdacht erhärtete, dass sie in die Drogengeschäfte involviert war, wurde auch sie festgenommen. Sowohl der 34-jährige mutmaßliche Drogenhändler, als auch seine Lebensgefährtin und der 29-jährige mutmaßliche Käufer wurden einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seither ebenfalls in Untersuchungshaft.

5. Waldbrand bei Oberreifenberg, Schmitten, Oberreifenberg, Bereich "Sängelberg", 18.05.2020, gg. 16.20 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag kam es zu einem Waldbrand im Bereich "Sängelberg" bei Schmitten Oberreifenberg. Das Feuer, das gegen 16.20 Uhr gemeldet wurde, erstreckte sich auf eine Fläche von insgesamt rund 1.000qm und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Eine vorsätzliche Brandlegung ist nicht auszuschließen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

6. Mehrere Farbschmierereien in Schmitten, Schmitten, Seelenberger Straße, 18.05.2020 bis 19.05.2020, 12.00 Uhr

(pa)In Schmitten wurden am Dienstagmittag an mehreren Gebäuden Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte hatten in der Seelenberger Straße in der Zeit seit Montagmorgen an einem Supermarkt, einer Drogerie und einem Wohnhaus die Wände mit Sprühfarbe verunstaltet. Dabei wurde ein Sachschaden von über 500 Euro verursacht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen zu melden.

7. Nissan mutwillig beschädigt, Weilrod, Gemünden, Emmershäuser Straße, 17.05.2020, 17.00 Uhr bis 18.05.2020, 06.50 Uhr (pa)Am Dienstag erstattete eine Autofahrerin bei der Polizeistation Usingen Strafanzeige, nachdem ihr Pkw in den Vortagen mutwillig beschädigt wurde. Die Frau hatte ihren Nissan von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in der Emmershäuser Straße in Weilrod Gemünden geparkt, als Unbekannte den Lack an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegengenommen.

8. Nummernschild gestohlen, Usingen, Am Marstall, 19.05.2020, 18.00 Uhr bis 20.05.2020, 07.00 Uhr (pa)In Usingen wurde in der Nacht zum Mittwoch von einem Hyundai ein Kennzeichenschild entwendet. Der Pkw stand von Dienstag, 18.00 Uhr bis 07.00 Uhr am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz in der Straße "Am Marstall", als jemand das hintere Kennzeichen samt Halterung abriss und entwendete. Das gestohlene Schild trägt das amtliche Kennzeichen "HG-SN 33E". Die Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

9. Motorradfahrer am Feldberg schwer verletzt, L3024, zw. Feldbergplateau und Parkplatz "Windeck", 19.05.2020, gg. 20.15 Uhr

(pa)Nach einem Motorradunfall am Feldberg musste am Dienstagabend ein 23 Jahre alter Mann aus Frankfurt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Frankfurter befuhr mit seiner KTM gegen 20.15 Uhr die Landesstraße 3024 aus Richtung Feldbergplateau kommend in Richtung des Parkplatzes "Windeck". Beim Beschleunigen verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik. Da aus dem Motorrad in Folge des Sturzes Betriebsstoffe ausliefen, kam die Freiwillige Feuerwehr Glashütten zur Reinigung der Unfallstelle zum Einsatz. Der an dem Krad entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

10. Autofahrerin bei Unfall an Ampelkreuzung verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg / Götzenmühlweg, 19.05.2020, gg. 13.05 Uhr

(pa)Am Dienstag kam es in Bad Homburg an der Ampelkreuzung des Gluckensteinwegs mit dem Götzenmühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine der beteiligten Autofahrerinnen verletzt wurde. Eine 68-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr gegen 13.05 Uhr den Gluckensteinweg aus Richtung Höhestraße kommend in Fahrtrichtung Kronberger Straße. Auf ihrem Weg überquerte die den Götzenmühlweg. Die dortige Ampelanlage war zu dieser Zeit nicht in Betrieb. Eine 33 Jahre alte Hyundai-Fahrerin, die den Götzenmühlweg in Richtung Saalburgstraße befuhr, nahm der 68-Jährigen die Vorfahrt. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

