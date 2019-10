Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrer landet betrunken unter Carport

Hamm-Heessen (ots)

Betrunken unterwegs war ein 33-jähriger Passatfahrer aus Hamm, der am späten Samstagabend, 19.10.2019, gegen 23.40 Uhr, auf der Ahlener Straße in Höhe des Dasbecker Weges von der Fahrbahn abgekommen ist und danach mit einem Stromkasten zusammenstieß. Anschließend rammte er einen Grundstückszaun und prallte gegen ein Carport. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 40000 Euro, der auch Inventarteile und ein Motorrad betrafen, die unter dem Dach abgestellt waren. Das Unfallfahrzeug wurde ebenfalls stark beschädigt. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache Mitte eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell