Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Metalldiebe bestehlen Firma

Heiden (ots)

Auf Altmetall abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Heiden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter auf das Gelände einer Firma an der Borkener Straße gelangt. Dort stahlen sie Metall, zumeist Kupfer, und transportierten es mit einem Anhänger der Firma ab. Diesen ließen sie später an der Straße Lammersfeld leer zurück. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

