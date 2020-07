Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verfolgungsfahrt in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeihauptreviers Neubrandenburg bemerkte am 13.07.2020, 19.40 Uhr im Juri-Gagarin-Ring an einer Lichtzeichenanlage ein Leichtkraftrad mit Berliner Kennzeichen ohne gültige Zulassungsplakette. Noch bevor die Beamten ein Anhaltesignal geben konnten, flüchtet der Fahrer mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Auf seiner Flucht vor der Polizei überquerte er mehrere Lichtzeichenanlagen bei "Rot", missachtet auch das Sondersignal des Funkstreifenwagen und gefährdete dabei andere Menschen. Nachdem der Flüchtende sogar über einen Spielplatz fuhr, ließ er sein Krad an einer Treppe in der Ziolkowskistraße zurück, um zu Fuß zu entkommen. Die nacheilenden Beamten hatte die bessere Kondition und konnten den 18-jährigen Deutschen einholen und in Gewahrsam nehmen. Schnell stellte sich heraus, weshalb der junge Mann flüchten wollte. Er ist weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch ist das Leichtkraftrad versichert oder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Während der Nacheile verunfallte der Funkstreifenwagen, indem dieser auf einen Stein auffuhr und dadurch nicht mehr fahrbereit war. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 EUR. Eine Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Friedland, die Reinigung der Fahrbahn vom austretenden Motorenöl übernahm die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg.

