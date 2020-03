Polizei Aachen

POL-AC: Cannabisplantage hochgenommen - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Würselen (ots)

Letzten Donnerstag (19.03.2020) gingen den Beamten der Drogenfahndung nach Wochen intensiver Ermittlungsarbeit zwei Tatverdächtige ins Netz. Ein 25- und ein 26- Jähriger stehen im dringenden Tatverdacht eine Cannabisplantage in der Jülicher Straße in Broichweiden betrieben zu haben. Bei der Durchsuchung der Plantage fanden die Beamten an die 300 Cannabis- Pflanzen und gut 5 Kilogramm bereits fertig verpacktes Marihuana. Bei einer weiteren Durchsuchung in der Wohnung des 26- jährigen Tatverdächtigen wurden dann noch mehr als 200 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro gefunden und sichergestellt. Seinen hochwertigen Pkw musste er ebenfalls den Behörden überlassen. Ein Richter ordnete für beide Männer die Untersuchungshaft an. (pw)

