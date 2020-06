Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in eine Lagerhütte

Mettingen (ots)

Auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße haben unbekannte Täter eine Lagerhütte aufgebrochen. Die Tatzeit kann zwischen Samstagmittag (20.06.2020) und Montagmorgen (22.06.2020) eingegrenzt werden. Mit brachialer Gewalt brachen die Unbekannten die Tür zu dem Lagerraum auf. Dabei wurde an der Tür das Schließblech herausgebrochen. Auch an einer zweiten Tür konnten Beschädigungen festgestellt werden. Nun begaben sie sich offenbar ins Innere der Hütte. Was sie daraus gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

