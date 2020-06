Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Dieb auf einer Baustelle

Hörstel (ots)

Auf der Baustelle einer Kindertagesstätte an der Pfarrer-Bönneker-Straße in Riesenbeck haben sich am vergangenen Wochenende Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Freitagmittag (19.06.2020) und Montagmorgen (22.06.2020) haben die Täter die bereits eingebaute Baustellentür aufgebrochen. Aus den Räumen entwendeten sie ein Radio, drei Zangen sowie Schrauben und Dübel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell