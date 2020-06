Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus einem Fahrzeug

Ibbenbüren (ots)

Am Südring ist am vergangenen Wochenende ein Kleintransporter aufgebrochen worden. Der Caddy war am Freitagmittag (19.06.2020), um 17.00 Uhr, noch unbeschädigt. Am Montagmorgen, um 07.00 Uhr, wurde dann an dem Wagen die zertrümmerte Heckscheibe festgestellt. Aus dem Innenraum hatten die Unbekannten verschiedene Werkzeugmaschinen im Wert von mehr als 1.000 Euro gestohlen. Der Schaden am Fahrzeug beträgt einige Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

