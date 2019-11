Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brandursache derzeit ungeklärt

Lübbecke (ots)

Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lübbecker Innenstadt vom vergangenen Mittwoch, haben die Spezialisten der Mindener Kripo den Brandort am Donnerstag nochmals aufgesucht. Hierbei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Aufgrund der erheblichen Zerstörungen im Bereich des Brandherdes können derzeit keine Rückschlüsse auf eine Brandursache getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

