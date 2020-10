Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (06.10.) hat es auf der Rheiner Straße 8 einen Unfall gegeben. Eine Pkw-Fahrerin stellte gegen 07.15 Uhr ihren weißen Ford Fiesta in Höhe des Therapie- und Präventionszentrums in Fahrtrichtung Mühlenweg ab. Als sie gegen 12.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie im vorderen linken Bereich einen Schaden fest. Die Höhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell