POL-ST: Rheine, Neuenkirchen, Ladbergen, Kfz-Aufbrüche

Unbekannte konnten in den vergangenen Tagen erneut Wertgegenstände aus im Kreisgebiet geparkten Autos erbeuten -in Rheine, Neuenkirchen und Ladbergen. In Rheine drangen der oder die Täter in den Hyundai eines 68-Jährigen an der Ecke Am Feldgraben/An der Schleuse ein, indem sie die rechte vordere Seitenscheibe einschlugen. Das geschah am Montag (05.10.2020) in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr. In Neuenkirchen nutzten Unbekannte die kurze Abwesenheit einer 77-jährigen Autobesitzerin und schlugen die Seitenscheibe eines am Friedhof St. Arnold/Emsdettener Straße geparkten Kias ein. Sie stahlen eine Damenhandtasche vom Beifahrersitz. Der Kfz-Aufbruch geschah am Montag (05.10.2020) zwischen 11.30 Uhr und 11.35 Uhr. Und in Ladbergen schlugen der oder die Täter am Espenhof zu. Am Dienstag (06.10.2020) in der kurzen Zeitspanne zwischen 02.00 Uhr und 2.15 Uhr öffneten Unbekannte die Hintertür eines verschlossenen Lkw-Aufliegers und erbeuteten mehrere Pakete der geladenen Fracht. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen für Rheine und Neuenkirchen unter Telefon 05971/938-4215 sowie für Ladbergen in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

