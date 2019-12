Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Coesfeld ist der Polizei am Montag (23.12.19) aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Die Beamten hielten den Mann gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Dülmener Straße/Bahnhofstraße an. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Auf der Polizeiwache musse der Mann eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

