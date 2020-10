Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Auto landet im Straßengraben

Altenberge (ots)

NACHTRAG: Der Unfall in Altenberge ereignete sich am Dienstag (06.10.2020) gegen 09.35 Uhr. Ursprüngliche ots-Meldung: Auf der L 579 (Laerstraße) ist ein 54-jähriger Autofahrer aus Münster mit seinem schwarzen Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Dort kippte das Auto aufs Dach. Der Münsteraner wurde schwer verletzt. Anschließend wurde - noch vor Eintreffen der Polizei am Unfallort - der 54-Jährige zügig von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Unfallspuren und Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann mit seinem Mercedes in Fahrrichtung Laer. Auf Höhe Westenfeld 21 übersah er vor sich das Auto einer 27-jährigen Nordwalderin, welche nach links abbiegen wollte. Sie hatte wegen des Gegenverkehrs angehalten. Der 59-Jährige wich nach rechts aus und fuhr in den Straßengraben. Sein Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen. An dem Mercedes entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 60.000 Euro geschätzt.

