Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Unfallzeuge gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (02.10.) gegen 15:15 Uhr bog ein blauer Seat von der Ringeler Straße nach links in die Straße An den Burwiesen ab. Hierbei schnitt der Pkw mit hoher Geschwindigkeit die Kurve und fuhr direkt auf eine 35jährige Pkw-Fahrerin zu. Die Frau befuhr die Straße An den Burwiesen in Fahrtrichtung Ringeler Straße. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts auf den Fußgängerweg aus. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw der 35jährigen. Die Pkw- Fahrerin und ihre auf dem Beifahrersitz sitzende 6jährige Tochter verletzten sich leicht. Der Führer des blauen Seat hielt kurz an, gab jedoch unmittelbar wieder Gas und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der Fragmente des Kennzeichens mitteilte. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell