Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verdacht des versuchten Pkw-Diebstahls in Sande - offenbar wurde der Täter gestört und flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

In der Nacht zum 01.07.2020 wurde um kurz nach Mitternacht eine bislang unbekannte männliche Person gestört, wie sie sich auf einem Grundstück in der Herbartstraße an einem Pkw zu schaffen machte. Der Fahrzeugbesitzer konnte beobachten, wie sich ein Mann an seinem Fahrzeug zu schaffen machte; dieser hatte eine Taschenlampe bei sich, war dunkel gekleidet und etwa 175 cm groß. Als der Unbekannte bei seiner Tatausführung angesprochen wurde, flüchtete er. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die näheren Umstände bzw. die genaue Zielrichtung unbekannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht jedoch der Verdacht, dass versucht worden ist, den Pkw, einen Audi, SQ 5, zu entwenden. Zeugen, denen in der Nacht etwas aufgefallen ist oder die Verdächtigen gehört bzw. die Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

