Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall Geschädigter gesucht

Steinfurt (ots)

Auf der Polizeiwache in Ibbenbüren hat sich eine 37jährige Frau gemeldet, die einen Unfall verursacht hatte. Die Frau gab an, am Freitag (02.10.) gegen 14:45 Uhr auf einem Parkplatz ein geparktes schwarzes Fahrzeug touchiert zu haben. Der Unfall ereignete sich in der Ibbenbürener Innenstadt auf dem Parkplatz neben der Fußgängerbrücke "An der Reichsbahn". Die Halterin oder der Halter des schwarzen Fahrzeugs konnte bisher nicht ermittelt werden und wird gebeten sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell