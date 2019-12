Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Straftäter

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern in Kehl zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 47-jährigen Deutschen, der am Bahnhofsvorplatz kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten wegen Vorenthaltens und Veruntreuung von Arbeitsentgelt. Nachdem ein Bekannter in Berlin die Geldstrafe beglichen hatte, konnte dadurch eine 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, musste ein 40-jähriger Deutscher dagegen nach einer Kontrolle im Bahnhof für 50 Tage hinter Gitter. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht.

