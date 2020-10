Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt 36-Jährigen nach körperlichem Angriff fest - Ratingen - 2010002

Mettmann (ots)

Ein 36-jähriger Ratinger hat Mittwochnachmittag (30. September 2020) versucht, einen 31-Jährigen an der Harkortstraße in Ratingen mit einer Axt zu verletzen. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Hier hatte er zuvor mit der Axt erhebliche Sachbeschädigungen begangen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Das war geschehen:

Gegen 16:25 Uhr traf ein 31-Jähriger in einem Schnellimbiss an der Harkortstraße in Ratingen einen ihn persönlich bekannten 36-jährigen Ratinger. Es kam unmittelbar zu einem Streit, der sich im weiteren Verlauf vor dem Schnellimbiss fortsetzte. Plötzlich zog der 36-Jährige eine circa 30cm große Axt hervor und führte eine Schlagbewegung gegen den Oberkörper des 31-Jährigen aus. Mit einem Sprung zur Seite konnte dieser verhindern, getroffen zu werden. Der Angreifer ließ von seinem potentiellen Opfer ab und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, während der 31-Jährige die Polizei informierte.

Noch im Laufe des Abends konnte der Beschuldigte zweifelsfrei identifiziert und an seiner Ratinger Wohnanschrift festgenommen werden. Hier stellten die Beamten fest, dass auch die Wohnung sowie weiteres Mobiliar in dem Mehrparteienhaus durch augenscheinliche Axtschläge beschädigt worden waren.

Die Polizei leitete gleich zwei Strafverfahren, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung, gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 36-Jährigen ein. Unter anderem hatte der 36-Jährige bereits vor einiger Zeit einen Nachbarn mit einer Axt bedroht und anschließend Mobiliar beschädigt. Nach einem daraufhin angeordneten stationären Aufenthalt nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) war der 36-Jährige jedoch wieder entlassen worden. Im aktuellen Fall wird, auch im Hinblick auf eine erneute Einweisung nach dem PsychKG, derzeit geprüft, ob der Beschuldigte schuldfähig ist und wegen des versuchten körperlichen Angriffs einem Haftrichter vorgeführt wird.

