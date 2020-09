Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Radlerin angefahren

Am Dienstagmittag wurde eine Frau auf ihrem Rad in Beilstein angefahren. Gegen 12 Uhr befuhr die 75-jährige Radlerin den Kreisverkehr in der Oberstenfelder Straße. Ein 59-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Opel in den Kreisverkehr ein, übersah vermutlich die Frau und fuhr die Radlerin an. Durch den Zusammenstoß kam sie zu Fall und wurde leicht verletzt. Im Anschluss musste die 75-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Flein: Kind auf Fahrrad angefahren

Ein 11-jähriges Kind wurde am Dienstagnachmittag von einem Pkw in Flein angefahren und verletzt. Das Mädchen war gegen 14 Uhr mit ihrem Rad in der Haigerstraße unterwegs, als ein 56-Jährige mit seinem Auto nach rechts auf einen Firmenparkplatz einfahren wollte. Hierbei übersah er vermutlich die 11-Jährige und fuhr sie mit seinem Wagen an. Durch den Zusammenprall wurde das Mädchen leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Löwenstein: Einbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Sonntag auf Montag unbemerkt Zutritt zu einem verschlossenen Bauwagen in Löwenstein. Die Täter begaben sich zwischen 16 Uhr und 12 Uhr zu dem Unterschlupf am "Oberen Klostersee" und öffneten gewaltsam ein Fenster. Aus dem Innereien entwendeten sie Werkzeuge und Angelzubehör im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 7077, zu melden.

Löwenstein: Motorradfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Am Montagnachmittag kollidierte bei Löwenstein ein Motorrad mit einem entgegenkommenden Lkw. Ein 33-jähriger Zweiradfahrer war gegen 16 Uhr in Richtung Vorhof unterwegs und kam aus bislang ungeklärten Gründen nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 40-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Untergruppenbach: Auffahrunfall mit Personenschaden

Circa 3.000 Euro und eine verletzte Person ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag bei Untergruppenbach. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Ford Mustang die Landstraße und übersah vermutlich, dass die vorausfahrende 28-Jährigen ihren VW Golf abbremste. Dadurch fuhr der Mann mit seinem Wagen auf den VW auf. Durch den Aufprall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zudem wurde die 28-Jährige leicht verletzt.

Heilbronn: Betrunkener Radfahrer unterwegs

Ein betrunkener Fahrradfahrer radelte am Dienstagabend durch Heilbronn. Der 52-Jährige war gegen 20.45 Uhr in der Sülmerstraße und der Gustav-Binder-Straße unterwegs, als er durch Polizeibeamte kontrolliert wurde. Hierbei kam heraus, dass der Mann mehr als 2,3 Promille Alkohol im Körper hatte. Daraufhin ging es für den Zweiradfahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun muss der 52-Jährige mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Heilbronn: Fußgängerin angefahren

Am Dienstagvormittag befuhr ein Pkw einen Gehweg in Heilbronn und touchierte eine Fußgängerin. Ein 82-Jähriger war gegen 10.30 Uhr in der Südstraße unterwegs und befuhr den dortigen Gehweg. Als er mit seinem BMW eine Fußgängergruppe passierte, touchierte sein Wagen die 41-jährige Fußgängerin. Dadurch wurde die Frau leicht verletzt.

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde ebenfalls eine Fußgängerin von einem Auto in Heilbronn angefahren. Die 23-Jährige war an der Kreuzung der Stuttgarter Straße und der John-F.-Kennedy-Straße zu Fuß unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 37-Jähriger mit seinem Alfa-Romeo nach links ab, übersah vermutlich die querende Fußgängerin und fuhr sie an. Durch den Zusammenprall wurde die Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 56-Jähriger verursachte am Dienstagnachmittag mit seinem Sattelzug einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Heilbronn. Der Mann rangierte gegen 15 Uhr seinen Laster in der Gottlieb-Daimler-Straße und übersah vermutlich den vorbeifahrenden Lkw eines 43-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand.

Heilbronn: Leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Heilbronn wurden zwei Person am Montagabend leicht verletzt. Gegen 18 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Passat die Großgartacher Straße. Hierbei übersah er vermutlich durch die blendende und untergehende Sonne den bereits an der Ampel wartende 3er BMW eines 57-Jährigen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

