Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft (13.01.2020)

Schramberg (ots)

Opfer eines versuchten Betruges wurde am Montag ein 64-jähriger Mann aus Schramberg. Er erhielt einen Telefonanruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der angab festgestellt zu haben, dass sein PC mit Dateien befallen sei, welche gelöscht werden müssten. Hierzu bot er ihm an, den Computer zu bereinigen. Der Geschädigte war über die Betrugsmasche informiert, beendete das Gespräch und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarb eiter/ Dass der Geschädigte richtig reagierte, zeigt ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen Leistungen angeboten werden.

