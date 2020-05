Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brandmeldealarm in einem Seniorenwohnheim

Schwelm (ots)

Am Donnerstagabend (21.05.2020) wurde die Feuerwehr um 19:18 Uhr zu einem Seniorenwohnheim in die Döinghauser Str. alarmiert, dort hatte die Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in Folge eines Wasserschadens Wasser in einen Rauchmelder gelaufen war und dieser in Folge aufgrund einen Fehlalarm ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an einen Mitarbeiter des Seniorenwohnheimes übergeben, nachdem der Bereich kontrolliert und die Brandmeldeanlage zurückgestellt war.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 19:50 Uhr.

