FW-EN: Verkehrsunfall Hattinger Str.

Am Sonntagmorgen um 11:35 Uhr wurde die Feuerwehr zur Hattinger Str. alarmiert. Dort hatte ein PKW der in Fahrtrichtung Sprockhövel fuhr kurz hinter der Tankstelle die Fahrbahn verlassen und sich mehrfach überschlagen. Der PKW blieb auf dem Dach in der Wiese liegen. Da zuerst vermutet wurde, dass die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt sei, wurde ein großes Kräfteaufgebot zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war die verletzte Fahrerin aber bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde vor Ort von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt und nach notärztlicher Untersuchung in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgung und beim Transport der Patientin zum Rettungswagen, sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Nachdem die verletzte Fahrerin abtransportiert war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Linderhausen standen in Bereitstellung am Gerätehaus. Der Einsatz war gegen 12:30 Uhr beendet.

