Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schmuck gestohlen Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Am 09.01.2020 zwischen 15:45 Uhr und 18:40 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Osterstraße in Ottbergen auf, stiegen über diese Tür in das Haus ein, durchsuchten diverse Behältnisse und flüchteten mit Schmuck.

Eine genaue Aufstellung der gestohlenen Schmuckgegenstände liegt dem 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

