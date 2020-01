Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde bei einem Küchenbrand am Sonntag, 5. Januar eine 50-jährige Bewohnerin am Vorsterhauser Weg. Gegen 19.10 Uhr informierte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses die Feuerwehr über Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ursache für den Brand war ein unsachgemäßer Umgang mit glimmenden Teilen. In der Wohnung der 50-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.(jb)

