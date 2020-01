Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung in Hammer Kirche

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 4. Januar, unter anderem ein Siegel in der St. Stephanus Kirche an der Heessener Dorfstraße beschädigt. Zunächst wurde gegen 9 Uhr ein Mann in die Kirche gelassen; angeblich um zu beten. Gegen 13.45 Uhr wurden dann mehrere Veränderungen in Kirche bemerkt. Mehrere Gegenstände waren fehlplatziert. Ein Siegel wurde aus dem Reliquienschrein herausgenommen. Einzelne Teile lagen auf dem Boden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 - 0 entgegen. (lt)

