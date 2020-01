Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sexuelle Belästigung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am Nachmittag des 09.01.2020, gegen 16:10 Uhr, kam es im Ortsteil Drispenstedt zu einer sexuellen Belästigung einer 32-jährigen Frau aus Hildesheim.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand bemerkte die 32-jährige einen unbekannten Mann, der ihr offenbar folgte. Etwa in Höhe eines Kindergartens in der Friedrich-Lekve-Straße trat der Mann an die Frau heran und bedrängte sie durch Anfassen und Ansprechen auf sexuelle Art.

Der 32-jährigen gelang es, sich den Annäherungen zu entziehen. Die männliche Person entfernte sich in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung des Mannes liegen folgende Informationen vor:

-Ca. 25 Jahre alt

-Ca. 160 - 165 cm groß

-Südländisches Erscheinungsbild

-Kräftiger Körperbau

-Kurze, dunkle nach hinten gerichtete Haare

-Dunkler, lichter Bart

-Bekleidet mit weißer Winterjacke mit Fellkragen, blauen Jeans sowie weißen Sportschuhen

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der männlichen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

